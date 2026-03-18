தகராறை தட்டிக் கேட்ட அரிசி கடைக்காரா் கொலை

சங்ககிரி அருகே இருவரிடையே ஏற்பட்ட தகராறை தட்டிக்கேட்ட அரிசி விற்பனை செய்யும் கடைக்காரை கல்லால் தாக்கியதில் செவ்வாய்க்கிழமை இறந்தாா்.

Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:24 pm

சங்ககிரி அருகே இருவரிடையே ஏற்பட்ட தகராறை தட்டிக்கேட்ட அரிசி விற்பனை செய்யும் கடைக்காரை கல்லால் தாக்கியதில் செவ்வாய்க்கிழமை இறந்தாா்.

சங்ககிரியை அடுத்த நாகிசெட்டிபட்டி, புளியமரத்துக்காடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மாதேஸ்வரன் (65). சங்ககிரி ஆா்.எஸ். பகுதியில் அரிசி விற்பனை செய்து வந்தாா். இவருக்கும், இவரது நிலத்தின் அருகே வசிக்கும் வெங்கடேசன் (45) என்பவருக்கும் கடந்த நான்கு மாதங்களாக நிலப் பிரச்னை குறித்து முன்விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வெங்கடேசன் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள தவமணி என்பவா் விவசாய நிலத்தில் தண்ணீா் கொண்டுசெல்ல குழாய் பதிக்கும் பணியில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டுள்ளாா். அப்போது, வெங்கடேசனும், அவரது மனைவி சற்குணதேவியும் தவமணியுடன் தகராறு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அந்த வழியே சென்ற மாதேஸ்வரன் தவமணியிடம் என்ன பிரச்னை என கேட்டுள்ளாா்.

இதில் கோபமடைந்த வெங்கடேசனும், சற்குணதேவியும் மாதேஸ்வரனை கல்லால் தாக்கினா். மாதேஸ்வரன் தற்காத்துக்கொள்ள வெங்கடேசனை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், மாதேஸ்வரன் செவ்வாய்க்கிழமை இறந்தாா்.

இதுகுறித்து சங்ககிரி போலீஸாா் வெங்கடேசன், சற்குணதேவி ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

சாத்தான்குளத்தில் பெட்ரோல் பல்க் ஊழியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த இருவா் கைது

சாத்தான்குளத்தில் பெட்ரோல் பல்க் ஊழியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த இருவா் கைது

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

