Dinamani
சேலம்

அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் கைது

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூா் அருகே உள்ள பெரிய வனவாசி பனங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த அய்யந்துரை (49) பேருந்தை இயக்கிச் சென்றுள்ளாா்.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 6:44 pm

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூா் அருகே உள்ள பெரிய வனவாசி பனங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த அய்யந்துரை (49) பேருந்தை இயக்கிச் சென்றுள்ளாா். முதல்கட்ட விசாரணையில் இவரது கவனக்குறைவே விபத்துக்கு காரணம் என தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, கொண்டலாம்பட்டி போலீஸாா் ஓட்டுநரை கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

மேலும், நடத்துநரான நாமக்கல் சிங்கலாந்தபுரம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் (46) என்பவரிடமும் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து சேலம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரி ராஜபாண்டியன் தலைமையில் வட்டாரப் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளும் விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

எதிரே வந்த மினி வேன், பைக் மீது மோதிய அரசுப் பேருந்து! குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் பலி!!

ரூ. 7.60 லட்சம் இணைய மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை

கரும்பு வெட்டும் தொழிலில் கொத்தடிமைகளாக வடமாநில தொழிலாளா்கள்? போலீஸாா் விசாரணை

நிறுத்தப்பட்ட பேருந்தை மீண்டும் இயக்கக் கோரிக்கை

வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
