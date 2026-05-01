தம்மம்பட்டி சிவன்கோவிலில் நாகா், 10 அருளாளா்கள், ராஜராஜசோழன் சந்நிதிகளுக்கு கும்பாபிசேகம்

தம்மம்பட்டி சிவன்கோவிலில் நாகா் சந்நிதிக்கு கும்பாபிசேகம் செய்யும் நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :1 மே 2026, 12:03 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தம்மம்பட்டி காசி ஸ்ரீ விசாலாட்சி உடனுறை காசி ஸ்ரீ விஸ்வநாதா் கோயிலில் புதிதாக எழுந்தருளியுள்ள நாகா் சந்நிதி, ராஜராஜசோழன் சந்நிதி, அவ்வையாா், திருவள்ளுவா், பராசர முனிவா், அகஸ்த்தியா், ஆதிசங்கரா், சேக்கிழாா், அருணகிரிநாதா், வியாசா், சுகபிரம்மரிஷி, வால்மீகி ஆகிய 10 அருளாளா்களின் சிலைகள் தற்போது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த சந்நிதிகளுக்கு வியாழக்கிழமை காலையில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.இதில் தம்மம்பட்டி சுற்றுவட்டார மக்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.பங்கேற்ற அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன.

தம்மம்பட்டியில் மயங்கியவா் உயிரிழப்பு

நாகியம்பட்டியில் ரூ. 2.30 லட்சம் பறிமுதல்

தம்மம்பட்டி நூலக 66 ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழா

தம்மம்பட்டி சிவன்கோவிலில் இரவில் நடந்த தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை- ஏராளமானோா் பங்கேற்பு

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
