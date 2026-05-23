கஞ்சா விற்க முயன்ற 3 போ் கைது

ஆத்தூா் ஊரக எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் கஞ்சா விற்க முயன்ற 3 பேரை ஆத்தூா் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :23 மே 2026, 1:12 am IST

ஆத்தூா் ஊரக காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காந்திபுரம் பிரிவு சாலை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளைஞா்களை ஆத்தூா் ஊரக காவல் ஆய்வாளா் கே.குலசேகரன் தடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டாா். அதில், 7 கிலோ கஞ்சாவை விற்க எடுத்துச் செல்வது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்தாா்.

விசாரணையில், அவா்கள் சேலம் மாவட்டம், பெத்தநாயக்கன்பாளையம் கோட்டக்கரை தெருவைச் சோ்ந்த விஜயவா்மன் (36), வைத்தியகவுண்டன்புதூா் தெற்கு காட்டுகொட்டாயைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் (27), காக்கலன் தெருவைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (32) என தெரியவந்தது. அவா்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தாா். மேலும், ரூ. 84 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 7 கிலோ கஞ்சா மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

