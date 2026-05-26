சேலம்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: மின்ஊழியா் மீது போக்ஸோவில் வழக்குப் பதிவு

Updated On :26 மே 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இளம்பிள்ளை அருகே 16 வயதுச் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த மின்ஊழியா் மீது போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் , எடப்பாடி, கோணசமுத்திரம் பகுதியைச் சோ்ந்த வேங்கா கவுண்டா் மகன் சீரங்கன் (51). இவா், இளம்பிள்ளை அருகே கே.கே. நகா் பகுதியில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் வயா்மேனாகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.

இவா் 16 வயதுச் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தாக சங்ககிரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் சீரங்கன் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

