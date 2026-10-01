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6 விரைவு ரயில்களில் நிரந்தர கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு

ரயில்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை கருத்தில்கொண்டு, 6 விரைவு ரயில்களில் நிரந்தரமாக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Railway Announces

ரயில் - கோப்புப் படம்

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ரயில்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை கருத்தில்கொண்டு, 6 விரைவு ரயில்களில் நிரந்தரமாக கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை எழும்பூா் - மங்களூரு சென்ட்ரல் விரைவு ரயிலில் ஒரு ஸ்லீப்பா் கிளாஸ் பெட்டி கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் செப். 29-ஆம் தேதிமுதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. மறுமாா்க்கத்தில் மங்களூரு சென்ட்ரல் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலில் ஒரு ஸ்லீப்பா் கிளாஸ் பெட்டி நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அக். 1-ஆம் தேதிமுதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயிலில் ஒரு ஏ.சி. சோ் காா் பெட்டி நிரந்தரமாக கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டு அக். 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் சதாப்தி விரைவு ரயிலல் ஒரு ஏ.சி. சோ் காா் பெட்டி நிரந்தரமாக கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டு, அக். 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் ஏ.சி. விரைவு ரயிலில் ஒரு ஏ.சி. 3-டயா் பெட்டி நிரந்தரமாக கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அக். 2 ஆம் தேதிமுதல் அமலுக்கு வருகிறது. மறுமாா்க்கத்தில் திருவனந்தபுரம் - சென்னை சென்ட்ரல் ஏ.சி. விரைவு ரயிலில் ஒரு ஏ.சி. 3 டயா் பெட்டி நிரந்தரமாக கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் அக். 4-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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