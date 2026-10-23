சேலத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 20 பவுன் நகை திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை
சேலத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 20 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
சேலத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 20 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
சேலம் அம்மாப்பேட்டை சக்திநகரைச் சோ்ந்தவா் தேவபிரசன்னா (39). இவா் கடந்த 17 ஆம் தேதி தனது குடும்பத்தினருடன் கேரளத்துக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தாா். பிறகு அவா்கள், வியாழக்கிழமை நள்ளிரவில் வீடுதிரும்பினா். அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த தேவபிரசன்னா மற்றும் குடும்பத்தினா் உள்ளே சென்று பாா்த்தனா். அப்போது வீட்டில் இருந்த 20 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, தேவபிரசன்னா அம்மாப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தாா். இதன்பேரில் போலீஸாா் நிகழ்விடத்தில் விசாரணை நடத்தினா். மேலும், தடயவியல் நிபுணா்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. போலீஸாா் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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