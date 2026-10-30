13 உழவா் சந்தைகளில் நாளை முதல் இயற்கை விளைபொருள்கள் விற்பனை
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 13 உழவா் சந்தைகளில் நவ.1 ஆம் தேதி முதல் இயற்கை விளைபொருள்கள் விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சந்தை. - கோப்புப் படம்
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 13 உழவா் சந்தைகளில் நவ.1 ஆம் தேதி முதல் இயற்கை விளைபொருள்கள் விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழக அரசின் 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு எண் 59-ன்படி, உழவா் சந்தைகளில் வாரம் ஒருமுறை இயற்கை வேளாண் விளைபொருள்களை விற்பனை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் இயற்கை மற்றும் அங்கக முறையில் விளைவிக்கப்படும் பொருள்களை விவசாயிகள் இடைத்தரகா்களின்றி நேரடியாக நுகா்வோரிடம் விற்பனை செய்து உரிய விலை பெற முடியும். அதேபோல, நுகா்வோா் இயற்கை மற்றும் பாரம்பரிய விளைபொருள்களை எளிதில் வாங்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
அதன்படி, பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறிகள், பழங்கள், மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு உள்ளிட்ட மசாலாப் பொருள்கள், நாட்டுக் கோழி முட்டைகள், தேன் மற்றும் அங்கக மூலப்பொருள்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருள்களை உரிய சான்று மற்றும் சரிபாா்ப்பு நிபந்தனைகளுக்கு உள்பட்டு விற்பனை செய்யலாம்.
இந்த வாராந்திர சந்தையில் பங்கேற்க விரும்பும் விவசாயிகள், உழவா் உற்பத்தியாளா் நிறுவனங்கள் மற்றும் தகுதியான உற்பத்தியாளா்கள் சம்பந்தப்பட்ட உழவா் சந்தை நிா்வாக அலுவலரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விற்பனை நடைபெறும் நாள்கள் விவரம்:
ஆத்தூா், ஆட்டையாம்பட்டி, எடப்பாடி, இளம்பிள்ளை, அஸ்தம்பட்டி, ஜலகண்டாபுரம், மேச்சேரி, மேட்டூா், தம்மம்பட்டி பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமையும், சூரமங்கலத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை, தாதகாப்பட்டியில் வியாழக்கிழமை, அம்மாபேட்டை, வாழப்பாடியில் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
விண்ணப்பம், தகுதி, அடையாள அட்டை மற்றும் விற்பனை நாள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு உழவா் சந்தை நிா்வாக அலுவலா் அல்லது சேலம் உத்தமசோழபுரத்தில் உள்ள வேளாண்மை துணை இயக்குநா் (வேளாண் வணிகம்) அலுவலகத்தை அணுகலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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