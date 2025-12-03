குப்பையில் வீசப்பட்ட 25 பவுன் நகைகளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த பெண் தூய்மைப் பணியாளருக்கு பாராட்டு
மதுரையில் குப்பைத் தொட்டியில் வீசப்பட்ட 25 பவுன் தங்க நகைகளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த பெண் தூய்மைப் பணியாளா் புதன்கிழமை பாராட்டப்பட்டாா்.
மதுரை மாநகராட்சி 75-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட சுந்தரராஜபுரம் நியூ ரைஸ் மில் 2-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் தங்கம் (52). இவரது மகளுக்கு வருகிற ஜனவரி மாதம் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக தான் வைத்திருந்த 25 பவுன் தங்க நகைகளை பாதுகாப்பு கருதி வீட்டிலிருந்த ஒரு சிறிய தலையணைக்குள் வைத்து பத்திரப்படுத்தினாா்.
இந்த நிலையில், வீட்டை சுத்தம் செய்தபோது, அங்கிருந்த பழையப் பொருள்கள், துணிகளை எடுத்து அருகிலிருந்த மாநகராட்சி குப்பைத் தொட்டியில் வீசினா். தங்க நகைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருந்த தலையணையையும் வீட்டில் உள்ளவா்கள், பழைய தலையணை என நினைத்து குப்பைத் தொட்டியில் போட்டுவிட்டனா். இதையடுத்து, வீட்டுக்கு வந்த, தங்கம் அந்தத் தலையணையை தேடினாா். அப்போது, குப்பைத் தொட்டியில் வீசப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுபற்றி தூய்மைப் பணியாளா் மீனாட்சி அம்மாளிடம் கேட்ட போது அவா் சேகரித்துச் சென்ற குப்பைகளில் அந்தத் தலையணை இருந்தது. இதைத் தொடா்ந்து தங்க நகைகளை எடுத்து உரியவரான தங்கத்திடம் அவா் ஒப்படைத்தாா். இதையறிந்த துணை மேயா் தி. நாகராஜன், மீனாட்சி அம்மாளை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டினாா். இதேபோல, மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்விலும், தூய்மைப் பணியாளா் மீனாட்சி அம்மாள், தூய்மைப் பணி நிறுவன மேற்பாா்வையாளா்கள் பெருமாள்சாமி, மருதுபாண்டி ஆகியோரை மதுரைக் கல்லூரி வாரிய உறுப்பினா் இல. அமுதன், சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியா் கே.எஸ். நாராயணன், முதுகலை ஆசிரியா் முரளிதரன், முன்னாள் மாணவா் வெங்கடேஷ் ஆகியோா் பாராட்டினா்.
இதுகுறித்து தங்கம் கூறியதாவது: எனது மகளின் திருமணத்துக்காக சோ்த்து வைத்த இந்த தங்க நகைகளை மீட்டுத் தந்த தூய்மைப் பணி மேற்பாா்வையாளா்கள், பணியாளா்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா் அவா்.