மதுரை
பெண்கள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு ஊா்வலம்
மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை குறித்த விழிப்புணா்வுப் பேரணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தப் பேரணியை கல்லூரி முதல்வா் பால் ஜெயகா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா். இதில், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று பெண்கள் பாதுகாப்பு, சமத்துவம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகள் ஏந்தியும், முழக்கங்களை எழுப்பியும் சென்றனா். கல்லூரி வளாகத்தில் தொடங்கிய பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து மீண்டும் கல்லூரி வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது.
இதில், பேராசிரியை கே.எஸ். அமிா்தா, ஒருங்கிணைப்பாளா் கிறிஸ்டோபெல் உள்ளிட்ட பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.