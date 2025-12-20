ஆரப்பாளையம், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் பகுதிகளில் நாளை மின் தடை
மதுரை ஆரப்பாளையம், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கு திங்கள்கிழமை (டிச. 22) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை பெருநகா் தெற்கு மின் பகிா்மானக் கோட்ட செயற்பொறியாளா் ஏ. பாஸ்கர பாண்டி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :
ஆரப்பாளையம், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் துணை மின் நிலையங்களில் திங்கள்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே, இந்தத் துணை மின் நிலையங்களிலிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.
துணை மின் நிலையம் வாரியாக மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள் :
ஆரப்பாளையம்...
சுடுதண்ணீா் வாய்க்கால் சாலை, ராஜா மில் சாலை, கனகவேல் குடியிருப்பு, மணி நகா் 1-வது, 2-வது தெருக்கள், ஒா்க் ஷாப் சாலை, பேச்சியம்மன் படித்துறை, வெங்கடசாமி நாயுடு அக்ரஹாரம், தமிழ்ச்சங்கம் சாலை, கிருஷ்ணராயா் தெப்பக்குளம், ஆதிமூலம் பிள்ளை அக்ரஹாரம், திலகா் திடல் சந்தை, பாரதியாா் சாலை, அங்கையற்கண்ணி வளாகம், அழகரடி 1, 4-ஆவது தெருக்கள், விவேகானந்தா் சாலை, ஆரப்பாளையம் குறுக்குச் சாலை, ஆரப்பாளையம் முதன்மைச் சாலை, புட்டு தோப்பு முதன்மைச் சாலை, எச்.எம்.எஸ் குடியிருப்பு, மேலப் பொன்னகரம் முதன்மைச் சாலை, புது ஜெயில் சாலை, கரிமேடு, மோதிலால் முதன்மைச் சாலை, ராஜேந்திர முதன்மைச் சாலை 1--ஆவது, 2-ஆவது தெருக்கள், பாரதியா சாலை, பொன்னகரம் பிராட்வே, தாகூா் நகா், பாலம் ஸ்டேஷன் சாலை, குலமங்கலம் தாகூா் நகா், அய்யனாா் கோவில் தெரு, செல்லூா் 60 அடி முதன்மைச் சாலை.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில்....
மேல சித்திரை வீதி, வடக்கு சித்திரை வீதி, தெற்கு சித்திரை வீதி, கீழப்பட்டமாா் தெரு, மேல பட்டமாா் தெரு, வடக்காவணி மூலவீதி, மேற்கு சித்திரை வீதி, மேல ஆவணி மூல வீதி, வெள்ளியம்பலம் தெரு, மேலச்செட்டி, கீழச்செட்டி, மறவாச்சாவடி, ஜடாமுனி கோவில் தெரு, தெற்கு ஆவணிமூல வீதியின் ஒரு பகுதி, கீழச்சித்திரை அம்மன் சன்னதி, கவாமி சன்னதி, கிழக்கு ஆவணி மூல வீதி, மேலநாப்பாளையம், கீழநாப்பாளையம், கீழமாசி வீதி, தாசில்தாா் பள்ளிவாசல் தெரு, தலவாய் தெரு, தொட்டியன் கிணற்றுச் சந்து, கீழமாரட் வீதி, மீனாட்சிகோயில் தெரு, அனுமாா் கோயில் படித்துறை, வடக்கு மாசிவீதி, வக்கீல் புதுத்தெரு, செல்லத்தம்மன் கோயில் தெரு, காமாட்சி அம்மன் கோயில் தெரு, நெல்பேட்டை, காயிதேமில்லத் தெரு, சோமசுந்தர அக்ரஹாரம், நேதாஜி முதன்மைச் சாலையின் ஒரு பகுதி, பேச்சியம்மன் படித்துறை, திருமலைராயா் படித்துறை, தைக்கால் தெரு, வடக்கு வெளி வீதி, தெற்கு காவல் கூடத்தெரு, மேல கோபுரம் வீதி.