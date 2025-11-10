வாக்காளா் பட்டியலை எண்ம மயமாக்க வேண்டும்: அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன்
தோ்தல் ஆணையம் நியாயமாக செயல்படுவதாக இருந்தால் வாக்காளா் பட்டியலை எண்ம மயமாக்க வேண்டும் என தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல், எண்ம சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தாா்.
மதுரையில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: வாக்காளா் பட்டிய சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளில் பல்வேறு குறைகள் உள்ளன. அடுத்த 4 மாதங்களில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வரவுள்ள நிலையில், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான அவசியம் ஏதும் இல்லை.
வாக்காளா் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதெனில், படிவத்தை முன்கூட்டியே தயாா் செய்து, களப்பணி குறித்து அலுவலா்களுக்கு முறையாகப் பயிற்சி அளித்த பிறகுதான் பணியைத் தொடங்க வேண்டும்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை 30 நாள்களில் முழுமையாக நிறைவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. இந்தப் பணியில் ஈடுபடும் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் திருத்தப் பணியில் முழுநேரம் ஈடுபடுபவா்கள் இல்லை. இது, அவா்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கூடுதல் பணி மட்டுமே. எனவே, குறுகிய நாள்களில் இந்தப் பணியை முழுமையாக நிறைவு செய்வது சாத்தியமற்றது. தோ்தல் ஆணையம் நியாயமாக இருந்தால் வாக்காளா் பட்டியலை எண்ம மயமாக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை மத்திய சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மூலம் பவா்ஹவுஸ் சாலையில் ரூ.12 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நியாய விலைக் கடை கட்டடம், ரத்தினபுரம், வி.வி.கிரி சாலையில் ரூ. 13 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி கட்டடம், ஜே.ஆா். சாலையில் ரூ.11 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய நியாய விலைக் கட்டடம், சொக்கக் கொத்தன் தெருவில் மாநகராட்சி பொது நிதி மூலம் ரூ. 5 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய போா்வெல் ஆகியவற்றை அவா், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா்.