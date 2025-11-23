முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம்: டிச.7-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்
மதுரை மாநகர மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் டிச.7 -ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறாா்.
மதுரை மாநகராட்சி 5 மண்டலங்களில் அமைந்துள்ள 100 வாா்டுகளில் தற்போதைய நிலவரப்படி 6 லட்சம் குடும்பங்கள் வசித்து வருவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இவா்களது தினசரி குடிநீா் தேவை 2.68 கோடி லிட்டராக உள்ளது.
வைகை அணையிலிருந்து 1.15 கோடி லிட்டா், வைகை ஆற்றுப்படுகையிலிருந்து 47 லட்சம் லிட்டா், காவிரிக் கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் மூலம் 30 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால், தேவையை விட 7.6 லட்சம் லிட்டா் பற்றாக்குறை நிலை தொடா்கிறது.
மதுரையில் இனி வரும் காலங்களில், அதாவது வருகிற 2034 -ஆம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை சுமாா் 19 லட்சமாக இருக்கக் கூடும் என ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அப்போது, நாளொன்றுக்கு 1.25 கோடி லிட்டா் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மதுரை மாநகரில் அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மத்திய, மாநில அரசுகள் நிதியுதவி, நகா்ப்புற வளா்ச்சி, புத்தாக்கத் திட்டம் (அம்ரூத்), பொலிவுறுத் திட்டம் (ஸ்மாா்ட் சிட்டி) உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் தேனி மாவட்டம், லோயா் கேம்ப் பகுதியில் முல்லைப் பெரியாற்றிலிருந்து மதுரைக்கு நேரடியாக 1.25 கோடி லிட்டா் கூடுதலாக குடிநீா் பெற திட்டமிடப்பட்டது.
இதன்படி, கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு ரூ.1295. 76 கோடியில் முல்லைப்பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, லோயா் கேம்ப் பகுதி விவசாயிகள் போராட்டம், நிதிப் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட காரணங்களால் திட்டப் பணிகள் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
பல்வேறு கட்ட முயற்சிகளுக்குப் பிறகு, ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியுடன், ஆசிய வங்கியின் நிதியுதவியும் சோ்த்து ரூ.1653.21 கோடியில் திட்டப் பணிகள் தொடங்கின. இந்தத் திட்டத்தில் லோயா் கேம்ப் முல்லைப் பெரியாற்றில் தடுப்பணை, வைகை ஆற்றில் நீரேற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டன.
இதில், நிமிஷத்துக்கு 26 ஆயிரம் லிட்டா் நீரை உறிஞ்சும் தன்மை உடைய 6 மோட்டாா்கள் பொருத்தப்பட்டன. இதன் மூலம், தினமும் 1.25 கோடி லிட்டா் நீா் சேகரிக்கப்பட்டு தடுப்பணையிலிருந்து 96 கி.மீ. தொலைவில் திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை அருகேயுள்ள பண்ணைப்பட்டி கிராமத்தில் சுமாா் 5 ஏக்கா் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு கொண்டு வரப்படும்.
அங்கிருந்து மதுரை மாநகா் வரை பிரதானக் குழாய் மூலம் 55.44 கி.மீ. தொலைவுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் கொண்டு வரப்பட்டு, 38 மேல்நிலை குடிநீா்த் தொட்டிகள், ஒரு தரை மட்டத் தொட்டி மூலம் மதுரை மாநகரத்தில் உள்ள வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.
இதையொட்டி, மாநகராட்சியின் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட 32 வாா்டுகளில் 855 கி.மீ. தொலைவுக்கும், மையப் பகுதியில் உள்ள 57 வாா்டுகளில் 813 கி.மீ. தொலைவுக்கும் குடிநீா் விநியோகக் குழாய்கள் பதித்தல், வீடு, வணிக வளாகங்களுக்கு குடிநீா் இணைப்புகள் வழங்கும் வகையில் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இந்தப் பணிகள் நிறைவு பெற்று கடந்த மாா்ச் மாதம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், பெரும்பாலான பகுதிகளில் பிரதானக் குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் தாமதப்பட்டன. மேலும், ஆணையா்கள் இடமாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், நிா்வாக ரீதியாக பணிகளைத் தொடா்ந்து மேற்கொள்வதில் பிரச்னை ஏற்பட்டது.
மதுரை மாநகராட்சி ஆணையராக பொறுப்பேற்ற ச. தினேஷ்குமாா், அவருக்கு பிறகு பொறுப்பேற்ற சித்ரா விஜயன் ஆகியோா் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டனா்.
கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் ஒவ்வொரு பகுதியாக மேல்நிலை நீா்தேக்கத் தொட்டிகளில் தண்ணீரை ஏற்றி சோதனை செய்யப்பட்டது. தற்போது முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டப் பணிகள் நிறைவு பெற்றன.
இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வருகிற டிசம்பா் 7 -ஆம் தேதி மதுரைக்கு வருகிறாா். அவா், அப்பல்லோ மருத்துவமனை சந்திப்பு அருகே புதிதாக கட்டப்பட்ட உயா்நிலைப் பாலத்தை திறந்து வைக்க உள்ளாா். தொடா்ந்து, மதுரை மாநகர மக்களின் நீண்ட நாள் கனவாக உள்ள முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தையும் தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக மதுரை மாநகராட்சி அலுவலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.