தங்க நகைகள் வாங்கித் தருவதாக ரூ.95 லட்சம் மோசடி: 2 போ் கைது
மதுரை: செய்கூலி இல்லாமல் தங்க நகைகள் வாங்கித் தருவதாக பெண்ணிடம் ரூ. 95 லட்சம் மோசடி செய்த 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி மாருதி நகரைச் சோ்ந்தவா் ஜோதி (36). அதே பகுதியில் ஜவுளிக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிலையில், இவா் தங்க நகைகள் வாங்குவதற்காக அதே ஊரைச் சோ்ந்த ஜெயபிரபாவை அணுகினாா். அவா் தனக்கு தெரிந்த நபா் தங்க நகைப் பட்டறை வைத்திருப்பதாகவும், அங்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லாமல் நகைகள் செய்து தருவதாகவும் ஜோதியிடம் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, ஜோதி, ஜெயபிரபா, ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த வேலம்மாள், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முத்து ஆகிய நால்வரும் மதுரை தெற்குமாசி வீதியில் உள்ள தங்க நகைகள் செய்யும் பட்டறைக்கு கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சென்றனா். அங்கு நகைக் கடை உரிமையாளா்கள் மதுரை வில்லாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த சிவப்பிரகாசம் மகன் சிவபாலாஜி (40), அவரது சகோதரா் செந்தில் ஆகியோா் செய்கூலி, சேதம் இல்லாமல் நகைகள் செய்து தருவதாக உறுதி அளித்தனா்.
இதன்பேரில், 1,500 கிராம் அளவுக்கு தங்க நகைகள் செய்வதற்கு ரூ. 94 லட்சத்து 98 ஆயிரத்தை ஜோதி அவா்களிடம் கொடுத்தாா். இதன்படி சிவபாலாஜி, செந்தில் ஆகியோா் நகைகளை செய்து கொடுத்தனா். ஆனால் எடை அதிகமான கற்களை வைத்து நகைகள் செய்து கொடுத்தது ஆய்வில் தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக, ஜோதி தெற்குவாசல் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், சிவபாலாஜி, செந்தில், ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த வேலம்மாள், முத்து, ஜெயபிரபா ஆகிய 5 போ் மீது போலீஸாா் மோசடி வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். இதில், சிவபாலாஜி (40), வேலம்மாள்(50) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.