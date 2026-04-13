மதுரை

வைகையாற்றில் மூழ்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை அருகே சிலைமான் பகுதி வைகையாற்றில் மூழ்கி சிறுவன் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

மதுரை மாவட்டம், எஸ்.புளியங்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முத்துக்குமரன்நாதன் மகன் முத்தரசு (13). இவரது தந்தை திருப்பூரில் வசித்து வருகிறாா். முத்தரசு புளியங்குளத்தில் உள்ள தனது உறவினா் அதிபத்தி வீட்டில் தங்கி, அதே பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 6- ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், முத்தரசு தனது நண்பா் வேலாயுதத்துடன் வைகையாற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குளித்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக முத்தரசு தண்ணீருக்குள் மூழ்கினாா்.

இதையறிந்து, அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் அவரை மீட்டு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சிலைமான் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

