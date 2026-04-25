Dinamani
குழந்தைகளை தமிழ் அன்பா்களாக உருவாக்க வேண்டும்: முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம்!

தமிழா்கள் தங்களது குழந்தைகளை தமிழ் அன்பா்களாக வளா்த்தெடுத்து, அவா்களிலிருந்து தமிழறிஞா்கள் உருவாக வழிவகுக்க வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், தமிழ் வளா்ச்சிக் கழக அறங்காவலா் குழுத் தலைவருமான ப. சிதம்பரம் கேட்டுக் கொண்டாா்.

மதுரை கலைஞா் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம் சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில், ‘தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம்’ தொகுப்பின் முதல் பிரதியை தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தா் முனைவா் ம. திருமலை வெளியிட, அதை மதுரை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் பெற்றுக் கொள்கிறாா். உடன், (இடமிருந்து) தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகப் பொருளாளா் சா. சரவணன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம், தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் முனைவா் ம. ராசேந்திரன்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 6:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம் சாா்பில், மதுரை கலைஞா் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம்’ தொகுப்பு வெளியீட்டு விழாவுக்குத் தலைமை வகித்து அவா் மேலும் பேசியதாவது:

1947-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கப்பட்ட தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத்தை பல அறிஞா்கள் வழிநடத்தினா். தமிழறிஞா் ம.ப.பெரியசாமித்தூரனுக்குப் பிறகு ஏறத்தாழ 15 ஆண்டுகள் இந்த இயக்கம் செயல்பாடற்ற நிலைக்கு உள்ளானது. இந்த நிலையில்தான், அண்மையில் முனைவா் ம. ராசேந்திரன் என்னைச் சந்தித்து, தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத்தின் செயல்பாடுகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் எனக் கூறினாா். இதையடுத்து, அமைச்சா் மூலம் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை அணுகினோம். உடனடியாக, தமிழக அரசு ரூ.2 கோடியை வைப்பு நிதியாகவும், ரூ.15 லட்சத்தை நடைமுறைச் செலவுகளுக்காகவும் வழங்கியது.

இதைத் தொடா்ந்து, தற்போது தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம் சாா்பில் ‘தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம்’ தொகுப்பு நூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது பொது கலைக்களஞ்சியம் அல்ல; தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம். இது, தொகுப்பு தானே தவிர, முந்தைய பதிப்புகளின் திருத்திய பதிப்பு அல்ல. ஆனால், இது ஒரு பொக்கிஷம். தமிழியல் கலைக்களஞ்சியத்தின் எந்தப் பக்கத்தைப் படித்தாலும் அதில் நமக்கு தெரியாத புதிய செய்தி கிடைக்கும். இது ஒரு பெரும் முயற்சி மட்டுமல்ல; புதிய முயற்சியும்கூட. இந்த முயற்சி தொடர வேண்டும்.

தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம் மூலம் ஏற்கெனவே 10 கலைக்களஞ்சியங்கள் வெளியிடப்பட்டன. ஆனால், 1968-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு புதிதாகக் கலைக்களஞ்சியம் வெளியாகவில்லை. இதனால், 1968-ஆம் ஆண்டு முதல் 2026-ஆம் வரையிலான 58 ஆண்டுகளில் வெளியான நூல்கள் குறித்த குறிப்புகள் கலைக்களஞ்சியத்தில் இடம் பெறவில்லை. எனவே, கடந்த 58 ஆண்டுகால தமிழ் வளா்ச்சி நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய தமிழியல் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்குவது குறித்த முயற்சியை தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் தொடர வேண்டும். இது, அரசு, புரவலா்களின் பங்களிப்புடன் நிச்சயம் சாத்தியமாகும்.

தமிழியல் கலைக்களஞ்சியத்தை மாணவா்கள் பதிப்பாக அச்சிட்டு, சலுகை விலையில் வழங்கவும் தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் தொகுப்புக்கான விலை மலைப்புக்குரியதல்ல. ஒரு புதிய திரைப்படம் வெளியான முதல் நாள், முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட் விற்பனை விலையைவிட இதன் விலை குறைவுதான். எனவே, தமிழன்பா்கள் அதிகளவில் இந்தத் தொகுப்பு நூலை வாங்க வேண்டும். இது, குழந்தைகளுக்கு தமிழ் ஆா்வத்தை ஏற்படுத்தும். தமிழா்கள் தங்களது குழந்தைகளை தமிழன்பா்களாக வளா்க்க வேண்டும். அவா்களிலிருந்து சிறந்த தமிழறிஞா்கள் நிச்சயம் உருவாகுவாா்கள். தமிழ் என்றென்றும் தழைத்திருக்கும் என்றாா் ப. சிதம்பரம்.

தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் முனைவா் ம. ராசேந்திரன் பேசியதாவது: கேள்வி புதிததல்ல. கேள்விக்கு மூத்தது பதில். கேள்வியின் ஊற்றுக் கண்ணாக இருப்பது பதில். நம் முன்னோா்கள் நமக்கு விட்டுச் சென்ற பதிவுகளிலிருந்துதான் கேள்விகள் தொடங்குகின்றன. எனவே, கேள்விக்கான ஊற்றுக்கண்கள் பதில்களாகவும், பதிவுகளாகவும் உள்ளன. இந்த வகையில், ஏற்கெனவே உள்ள தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியங்கள் 10 தொகுதிகளிலும் உள்ள தமிழியல் தொடா்பான கட்டுரைகளைத் தொகுத்து உருவாக்கப்பட்டதே தற்போது வெளியாகியுள்ள தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம். இது, கேள்விகளுக்கான பதில்களைத் தேடுபவா்களுக்கும், புதிய கேள்விகளை உருவாக்க நினைப்பவா்களுக்குமான கொள்ளிடமாக இருக்கும். இது, அடுத்த தலைமுறைகளைத் தயாரிப்பதற்கான பணியாக இருக்கக்கூடும் என்றாா் அவா்.

தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தா் முனைவா் ம. திருமலை பேசியதாவது: தமிழியல் கலைக் களஞ்சியம் தீராத தாகத்தை மென்மேலும் ஏற்படுத்தும் நூலாக உள்ளது. எந்த நாட்டில் அகராதிகளும், கலைக்களஞ்சியங்களும் மிகுதியாக வெளியாகின்றனவோ, அது அடுத்த தலைமுறையின் அறிவுக் கண்களைத் திறக்கும். அந்த வகையில், தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம்.

சிற்பக் கலை, விடுதலைப் போராட்ட வீரா்களின் பதிவுகள், படங்கள், இசைக் கருவிகள் குறித்த பதிவுகள் என ஏராளமான குறிப்புகளைக் கொண்ட இந்த நூல் தமிழ்ச் சமுதாயத்துக்கு மிகவும் அவசியம். இதை அனைவரும் வாங்கி வீட்டில் வைக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு சொத்துகளைச் சோ்த்து வைப்பதைவிட புத்தகங்களை சோ்த்து வைப்பதே சிறந்தது. அதுவே நமது குழந்தைகளையும், அடுத்த தலைமுறையையும் வாழ வைக்கும் என்றாா் அவா்.

மதுரை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் பேசியதாவது: தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத்தின் இந்த நூல் பெருமைப்படத்தக்க படைப்பு. கலைக்களஞ்சியம் என்பது 17- 18-ஆம் நூற்றாண்டில் மொழியியல் சாா்ந்த புரட்சிகர நடவடிக்கையாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் தொடங்கியது. இது, மொத்த அறிவுப் பரப்பை ஜனநாயக முறையில் தொகுத்தளிக்கும் முயற்சி. அறிவின் உச்சம் கலைக்களஞ்சியம்.

இந்திய மொழிகளில் கலைக்களஞ்சியங்கள் உருவானபோது சம்ஸ்கிருத, ஆங்கில வோ்ச் சொற்களைப் பயன்படுத்தித்தான் வெளியாகின. ஆனால், தமிழ் வோ்ச் சொற்கள் வழியாகவே கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கியது தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகம்தான். தமிழ் கலைக்களஞ்சியங்களைத் தற்காலப்படுத்துவதும், எண்ம மயாமக்குவதும் அவசியம் என்றாா் அவா்.

முன்னதாக, தமிழியல் கலைக்களஞ்சியம் தொகுப்பின் முதல் பிரதியை முனைவா் ம. திருமலை வெளியிட, அதை மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன் பெற்றுக் கொண்டாா்.

முன்னதாக, தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் முனைவா் ம. ராசேந்திரன் வரவேற்றாா். பொருளாளா் பேராசிரியா் சா. சரவணன் நன்றி கூறினாா். இதில் தமிழறிஞா்கள், தமிழன்பா்கள் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.

(நிதி தேவை)

முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம் பேசியதாவது: தமிழ் வளா்ச்சிக் கழகத்துக்கு தமிழக அரசு ரூ. 2 கோடி நிதி உதவி வழங்கினால் நாங்கள் ரூ. ஒரு கோடியைத் திரட்டி வைப்பு நிதியை ரூ. 3 கோடியாக உயா்த்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்தோம். இதுவரை ரூ. 70 லட்சம் திரட்டப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய ரூ. 30 லட்சம் தொகை தமிழன்பா்கள், புரவலா்கள் மூலம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இதற்கான முயற்சியை யாரேனும் முன்னெடுத்தால் அடக்கத்துடன் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறோம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தில் மீண்டும் நிலையான திமுக அரசு: ப. சிதம்பரம்

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கில் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம்: உயா்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

தமிழில் உயர்கல்வி: சிக்கலும் தீர்வும்? தொழில்நுட்ப மேம்பாடு அவசியம்

‘சொல் புதிது’ திட்டம்: 30 சொற்கள் இறுதி

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
