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மதுரை

குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற மாநகராட்சி ஆணையா் அறிவுறுத்தல்!

மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

மதுரை செல்லூரில் உள்ள மாநகராட்சி வாகனப் பணிமனையில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிக்கான குப்பை அள்ளும் வாகனங்கள், லாரிகள், மண்கூட்டும் வாகனங்கள், பொக்லைன் இயந்திரங்கள், மினி ரோபோட், கழிவுநீா் அகற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவை பராமரிக்கப்படுகின்றன.

இந்தப் பணிமனையில் மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அதைத் தொடா்ந்து, நேதாஜி சாலையில் உள்ள ஜான்சி ராணி பூங்கா பகுதியில் ஆணையா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். மேலும், காளவாசல் பகுதியில் உள்ள சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்றாா்.

இந்த ஆய்வின் போது, உதவிச் செயற்பொறியாளா் மயிலேறிநாதன், இந்திரா தேவி, உதவிப் பொறியாளா்கள் அமா் தீப், சுகாதார அலுவலா் வீரணன், மாநகராட்சி அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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