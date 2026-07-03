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மதுரை

சோலைமலை முருகன் கோயிலில் நாளை குடமுழுக்கு

அழகா்கோவில் மலை மீதுள்ள சோலைமலை (பழமுதிா்சோலை) முருகன் கோயிலின் குடமுழுக்குப் பெருவிழா ஜூலை 5 நடைபெறுகிறது.

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டம், அழகா்கோவில் மலை மீதுள்ள சோலைமலை (பழமுதிா்சோலை) முருகன் கோயிலின் குடமுழுக்குப் பெருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 5) நடைபெறுகிறது.

முருகப் பெருமானின் அறுபடைகளில் 6-ஆவது படைவீடாக விளங்குகிறது சோலைமலை (பழமுதிா்சோலை) முருகன் கோயில். நக்கீரா், அருணகிரிநாதா், இளம்பெருவழுதியாா், ஸ்ரீமத் குமரகுருபரா் உள்ளிட்டோரால் பாடல்பெற்ற இந்தத் தலம், இறைவனை உணரும் மெய்யறிவால் மட்டுமே உலகப் பற்றிலிருந்து நீங்க முடியும் என்பதை முருகப் பெருமான் தமிழ் மூதாட்டி ஒளவைக்கு உணா்த்திய தலம்.

பல்வேறு ஆன்மிகச் சிறப்புகளையும், வரலாற்றுச் சிறப்புகளையும் கொண்ட இந்தக் கோயில் இந்து சயம அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்பட்டது. இந்தக் கோயிலுக்கு குடமுழுக்கு மேற்கொள்ள திட்டமிட்டு, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் கோயிலின் திருப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. திருப்பணிகள் அண்மையில் நிறைவடைந்த நிலையில், கோயிலின் குடமுழுக்குப் பெருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

இதையொட்டி, கோயிலின் குடமுழுக்கு விழா முதல்கட்ட பூஜைகள் கடந்த புதன்கிழமை விக்னேஸ்வர வேள்வியுடன் தொடங்கி நடைபெறுகின்றன. தினமும் காலை, மாலை இருவேளைகளிலும் வேத பாராயணம், திருமுறை பாராயணம் நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமை மாலை முதல்கால யாக பூஜை தொடங்கப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை இரண்டாம் கால யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு ஆறாம் கால யாக பூஜையின் நிறைவில் கடம் புறப்பாடும், இதைத் தொடா்ந்து காலை 5.45 மணி முதல் 6.50 மணிக்குள் கோயிலின் ராஜகோபுரம், மூலஸ்தானம், பிற சந்நிதி விமானங்களின் குடமுழுக்கு நடைபெறுகிறது.

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