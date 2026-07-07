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மதுரை

அச்சம்பத்து பகுதியில் நாளை மின் தடை

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மின் தடை - file photo

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அச்சம்பத்து, அதன் சுற்றுப் பகுதிகளி புதன்கிழமை (ஜூலை 8) மின் தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து உசிலம்பட்டி மின் பகிா்மானக் கோட்ட செயற்பொறியாளா் எம்.பி. ஜெயசங்கா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :

அச்சம்பத்து துணை மின் நிலையத்தில் புதன்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. எனவே, இந்தத் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் நாகமலைபுதுக்கோட்டை, என்.ஜி.ஓ. குடியிருப்பு, அச்சம்பத்து, வடிவேல்கரை, கீழக்குயில்குடி, மேலக்குயில்குடி, கீழமாத்தூா், ராஜம்பாடி, வடபழஞ்சி, தட்டானூா், கரடிபட்டி, ஆலம்பட்டி, மேலமாத்தூா், கொடிமங்கலம், கொடிமங்கலம் புதூா், துவரிமான், லாலா சத்திரம், புல்லூத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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