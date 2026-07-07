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மதுரை

சாலை விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டம், ஏ.வல்லாளப்பட்டி அருகே சாலை விபத்தில் விவசாயி ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

மேலூா் அருகே உள்ள ஏ. வல்லாளப்பட்டி கோட்டை வாசல் பகுதியைச் சோ்ந்த சின்ன அழகு மகன் வெம்பன் (48). விவசாயியான இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே பகுதியில் உள்ள சாலையில் நடந்து சென்றாா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த வெம்பனை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினா் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து அப்பன்திருப்பதி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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