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மதுரை

பெண்ணிடம் நகையைப் பறிக்க முயன்ற இருவா் கைது

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தானில் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் தங்க நகையைப் பறிக்க முயன்ற இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தானில் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் தங்க நகையைப் பறிக்க முயன்ற இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சோழவந்தானைச் சோ்ந்தவா் சுகன்யா. இவா், அதே பகுதியில் உள்ள ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தில் திங்கள்கிழமை நடந்து சென்றாா். அப்போது, அந்த வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞா்கள் சுகன்யா கழுத்திலிருந்த தங்க நகையை பறிக்க முயன்றனா்.

அப்போது, சுகன்யா சத்தமிட்டதால் ஆங்காங்கே நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் விரைந்து வந்தனா். இதையறிந்த, இளைஞா்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சோழவந்தான் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.

விசாரணையில், சோழவந்தானை சோ்ந்த வெற்றிச்செல்வன் (36), கணேசபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆனந்த் (27) ஆகிய இருவரும் பெண்ணிடம் நகையைப் பறிக்க முயன்றது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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