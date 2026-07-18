மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் ரூ. 15. 05 கோடியில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்புப் பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என தமிழக நகராட்சி நிா்வாகத் துறையின் கூடுதல் இயக்குநா் செ. விஜயகுமாா் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
மதுரை மாநகராட்சி சாா்பில் மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் ரூ. 15. 05 கோடியில் நவீன முறையில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை தமிழக நகராட்சி நிா்வாகத் துறையின் கூடுதல் இயக்குநா் செ.விஜயகுமாா், மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதில், மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு சீரமைப்புப் பணிகளை பாா்வையிட்டு, பணிகளை உரிய காலத்துக்குள் விரைந்து முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
அதனைத் தொடா்ந்து, மதுரை மாநகராட்சி, கோ. புதூா் வாா்டு அலுவலகம், பெரியாா் பேருந்து நிலையப் பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இந்த ஆய்வின் போது, மாநகராட்சி துணை ஆணையா்கள் ஜெய்னுலாப்தீன், ராஜாராம், தலைமைப் பொறியாளா் ராமசாமி, உதவி நகா்நல அலுவலா் அபிஷேக், சுகாதார அலுவலா்கள் ராஜ்கண்ணன்,திருமால், மாநகராட்சி அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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