ஆற்காடு நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் உத்தரவிட்டாா்.
ஆற்காடு ஊராட்சி ஒன்றியம், செம்பேடு ஊராட்சி, ஒழலை கிராமத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து குழந்தைகளின் கற்றல் அறிவுத் திறன், சமையலறை, கழிவறை, குழந்தைகளின் வருகை பதிவேடு, உணவுப் பொருட்கள் இருப்பளவு, சமையலறை, குழந்தைகளின் எடை உயரம் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, திமிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், கணியனூா் ஊராட்சியில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை சாா்பில் கட்டப்பட்டுள்ள சிறப்பு கால்நடை மருந்தகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்தும், தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டு வருவதையும் பாா்வையிட்டாா் . ஆற்காடு ஊராட்சி ஒன்றியம், லாடவரம் ஊராட்சியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள், உள்நோயாளிகள் பிரிவு, புறநோயாளிகள் பிரிவு, மருந்தகம், கழிவறை, நோயாளிகளுக்கான வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை பாா்வையிட்டு பொதுமக்களிடம் சிகிச்சைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
மாங்காடு ஊராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது அருகில் சுடுகாடு உள்ளதால், திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தினை முறையாக வேலி அமைத்து பராமரிக்குமாறு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆற்காடு நகராட்சியில் மூலதன மானிய நிதி, உட்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகள் நிதியின் கீழ் ரூ.9.65 கோடியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைத்தல், பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதலாக கடைகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை பாா்வையிட்டு வரும் ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் முடிக்குமாறு உத்தரவிட்டாா்.
ஆய்வின்போது, ஆற்காடு எம்எல்ஏ சுகுமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் தேவி பென்ஸ் பாண்டியன், ஒன்றியக்குழு தலைவா் புவனேஸ்வரி சத்தியநாதன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ரவி, சரவணன், வட்டாட்சியா் சண்முக சுந்தரம், நகராட்சி அலுவலக மேலாளா் ரவி, பணி மேற்பாா்வையாளா் ராஜு மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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