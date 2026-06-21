முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும் என தமிழக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து மதுரை மாவட்டம், மேலூரில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது:
மதுரை அலங்காநல்லூரில் உள்ள சா்க்கரை ஆலையை மீண்டும் திறப்பது சம்பந்தமாக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் கவன ஈா்ப்புத் தீா்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. பேரவைத் தலைவா் அனுமதிக்கும்பட்சத்தில் இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்படும். தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகவே பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்படவில்லை. இதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை.
மேக்கேதாட்டு அணை பிரச்னை குறித்து தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தனிக் கவன ஈா்ப்பு தீா்மானம் கொண்டு வந்தாா். கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டு பகுதியில் ஒரு செங்கலைக்கூட கட்டுவதற்கு ஒரு போதும் நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்டோம்.
முல்லைப் பெரியாறு அணை பகுதியில் கேரள அரசு அணை கட்டுவதாகக் கூறுகிறது. முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பின்படி, நீா்மட்டத்தை 152 அடியாக நிலை நிறுத்த வேண்டும். இவ்வாறு தண்ணீரைத் தேக்கினால் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் பயன்பெறும்.
மேக்கேதாட்டு, முல்லைப் பெரியாறு அணை கட்ட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும் கேரளம், கா்நாடக மாநில முதல்வா்களை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா் ராகுல்காந்தி ஆகியோரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு போதை இல்லா தமிழகம், பெண்கள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி, நெடுந்தொலைவு ஓட்டப் போட்டி (மாரத்தான்) மேலூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது.
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் மாணவ, மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா். சந்தப்பேட்டை, செக்கடி, பேருந்து நிலையம், அழகா்கோவில் சாலை, நகைக் கடை வீதி உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வந்து அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நிறைவு பெற்றது.
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள், பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் வழங்கினாா்.
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