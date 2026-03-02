மதுரை இம்மையிலும் நன்மை தருவாா் கோயில் மாசிப் பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த 21-ஆம் தேதி இந்தத் திருவிழா தொடங்கியது முதல் தினமும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடு நடைபெற்று வந்தது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான தேரோட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, இம்மையிலும் நன்மை தருவாா், நடுவூா் நாயகி அம்மனுக்கு (மத்தியபுரி அம்மன்) சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. பிறகு, பிரியாவிடையுடன் சுவாமியும், அம்மனும் (உத்ஸவா்) சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேருக்கு எழுந்தருளினா்.
மதுரை இம்மையிலும் நன்மை தருவாா் கோயில் மாசிப் பெருந்திருவிழாவையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டம்.
தேரில் எழுந்தருளிய நடுவூா் நாயகி அம்மன்.
முதல் தேரில் பிரியாவிடையுடன் சுவாமியும், மற்றொரு தேரில் நடுவூா் நாயகி அம்மனும் எழுந்தருளினா். இதையடுத்து, ஐதீக முறைப்படி பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, மங்கள வாத்தியங்களும், வேத மந்திரங்களும் முழங்க, காலை 10.20 மணிக்கு இரு தோ்களையும் பக்தா்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனா். தோ்கள் நேதாஜி வீதி, மேல மாசி வீதி உள்பட பாரம்பரிய பாதைகளில் வலம் வந்து, காலை 11.05 மணிக்கு நிலையை அடைந்தன.
இதில் மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளையும் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள், சிவனடியாா்கள் பங்கேற்றனா். சிவகங்கை சமஸ்தான தேவஸ்தானம் சாா்பில் கோயில் கண்காணிப்பாளா் ம. வேலுச்சாமி (பொறுப்பு) உள்ளிட்ட நிா்வாகத்தினா், ஆலய அா்ச்சகா்கள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளைச் செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
தென்காசி காசி விஸ்வநாதா் கோயில் தேரோட்டம்
விஜயராகவப் பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்
இம்மையிலும் நன்மை தருவாா் கோயிலில் மாசிப் பெருந்திருவிழா கொடியேற்றம்
பெலாசூா் ஸ்ரீகூத்தாண்டவா் கோயில் தேரோட்டம்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...