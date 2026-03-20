Dinamani
ஈரான் விவகாரத்தில் ஜப்பான் ஒத்துழைக்க வேண்டும் : டிரம்ப் அழைப்புவேளச்சேரி-பரங்கிமலை இடையே ரயிலில் பயணிப்போா் அதிகரிப்பு : கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க முடிவுஅண்ணா பல்கலை. முனைவா் பட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மாா்ச் 28 கடைசி நாள்ரமலான்: கன்னியாகுமரிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்கடலோர தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகம், புதுச்சேரியில் மார்ச் 21-ல் ரமலான் பண்டிகை! - தலைமை காஜி அறிவிப்புடிடிவி தினகரன் நாளை தில்லி பயணம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து 2.8 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினர்!மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி திடீர் ராஜிநாமா!பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 13 லட்சம் கோடி இழப்பு!தங்கம் விலை ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது! ஒரு கிராம் ரூ. 13,900 ஆகச் சரிவு!
/
மதுரை

குடியிருப்புப் பகுதியில் தேங்கிய கழிவுநீரால் பொதுமக்கள் அவதி

News image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை செல்லூா் சுயராஜபுரம் குடியிருப்புப் பகுதியில் தேங்கிய கழிவுநீரால் சுகாதாரச் சீா்கேடு ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

செல்லூா் பந்தல்குடி கால்வாயைச் சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, கால்வாயின் குறுக்கே கழிவுநீா் செல்லும் பாதையில் தடுப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், கழிவுநீா் செல்ல மாற்று வழி ஏற்படுத்தாததால், தேங்கிய கழிவுநீா் சுயராஜபுரம் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் புகுந்து தேங்கி நிற்பதால் சுகாதாரச் சீா்கேடு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிா்வாகம், மேயா் (பொறுப்பு), பொதுப் பணித் துறை அதிகாரிகளிடம் பல முறை புகாா் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. எனவே, சுயராஜபுரம் குடியிருப்புப் பகுதியில் தேங்கிய கழிவுநீரை அகற்றி, பந்தல்குடி கால்வாயிலிருந்து கழிவுநீா் செல்வதற்கான மாற்று வழிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

தொடர்புடையது

கோத்தகிரியில் குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய சிறுத்தை

லெபனானின் குடியிருப்புப் பகுதியில் இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! 12 பேர் பலி!

கொடைக்கானல் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் காட்டுமாடு நடமாட்டம்: பொதுமக்கள் அச்சம்

தடுப்புச் சுவா் அமைப்பதைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் முற்றுகைப் போராட்டம்

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு