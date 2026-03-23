சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: காவல் துறையினா் 9 பேரும் குற்றவாளிகள்
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை நீதிபதி முத்துக்குமரன் முன்முன்னிலையான பிறகு வெளியே அழைத்து வரப்பட்ட முன்னாள் காவல் ஆய்வாளா் ஸ்ரீதா் உள்ளிட்ட குற்றவாளிகள்.
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை நீதிபதி முத்துக்குமரன் முன்முன்னிலையான பிறகு வெளியே அழைத்து வரப்பட்ட முன்னாள் காவல் ஆய்வாளா் ஸ்ரீதா் உள்ளிட்ட குற்றவாளிகள்.
சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில், காவல் துறையினா் 9 போ் குற்றவாளிகள் என மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது. மேலும், தண்டனை விவரங்கள் வருகிற 30-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என நீதிபதி முத்துக்குமரன் தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் வணிகா் ஜெயராஜ் (58). இவரது மகன் பென்னிக்ஸ் (31). இவா்கள் இருவரும் அதே பகுதியில் கைப்பேசி விற்பனை, பழுது நீக்கம் செய்யும் கடை நடத்தி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம் கரோனா பொது முடக்கம் அமலில் இருந்த போது, கைப்பேசி கடையை ஜெயராஜ் அரசு அனுமதித்த நேரத்தை விட தாமதமாக அடைத்ததாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதன் காரணமாக, காவல் துறையினா் ஜெயராஜ், இவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்று தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனா்.
இதுதொடா்பாக அப்போதைய காவல் ஆய்வாளா் ஸ்ரீதா், உதவி ஆய்வாளா்கள் பாலகிருஷ்ணன், ரகு கணேஷ்,பால்துரை, காவலா்கள் முருகன், முத்துராஜ், சாமிதுரை, செல்லதுரை, வெயிலுமுத்து, தாமஸ் ஆகிய 10 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்த நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட உதவி ஆய்வாளா் பால்துரை உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தாா். எனவே, அவா் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், எஞ்சிய 9 பேரும் சிறையில் உள்ளனா்.
இந்த வழக்கை முதலில் சிபிசிஐடி விசாரித்து வந்தது. அதன்பிறகு, சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிஐ 105 சாட்சியங்களிடம் விசாரித்து 2,427 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிக்கையை மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.
வழக்கு விசாரணையில், அனைத்துத் தரப்பினரின் இறுதி வாதங்களும் நிறைவு பெற்றன. இதனிடையே, மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி முத்துக்குமரன் இந்த வழக்கில் மாா்ச் 23-இல் தீா்ப்பளிக்கப்படும் என அறிவித்தாா்.
இதன்படி, வழக்கு விசாரணை நீதிபதி முத்துக்குமரன் முன் திங்கள்கிழமை காலை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மாலையில் விசாரணைக்கு எடுப்பதாக நீதிபதி தெரிவித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, மாலை 4 மணிக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கு கடந்து வந்த நிலை, சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகை விவரங்கள், இதேபோன்ற வழக்கில் பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் அளித்த தீா்ப்பு உள்ளிட்ட விவரங்களை நீதிபதி முத்துக்குமரன் சுமாா் ஒன்றரை மணி நேரம் படித்தாா்.
பின்னா், அவா் பிறப்பித்த உத்தரவு:
கரோனா கால பொது முடக்கத்தின் போது வணிகா்கள் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் ஆகியோா் மீது போலீஸாா் பதிந்த வழக்கு பொய்யானது எனத் தெரியவருகிறது.
உயிரிழந்த ஜெயராஜ், அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோா் அணிந்திருந்த ஆடையில் படிந்த ரத்தமும், போலீஸாா் தாக்கிய லத்தியில் படிந்திருந்த ரத்தமும் ஒரே வகை. இந்த ஆடைகளை போலீஸாா் கைப்பற்றி விசாரணைக்கு உள்படுத்தவில்லை. வழக்கு தொடா்பான அனைத்து தடயங்களையும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்கள் அழித்தனா். இந்த வழக்கைப் பொருத்தவரை, சிபிஐ தரப்பு முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை என்பதை இந்த நீதிமன்றம் உறுதி செய்கிறது.
மேலும், அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களை வைத்துப் பாா்க்கும் போது, இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் குற்றவாளிகள் என இந்த நீதிமன்றம் தீா்ப்பளிக்கிறது. கைது செய்யப்பட்ட நபா்கள் சிறையில் உள்ள காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அவா்களது மனநிலை எந்தளவு உள்ளது என்பதை உளவியல் நிபுணா்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து அறிக்கையாக இந்த நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் வழங்குவது அவசியம். ஆகவே, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் அரசு அலுவலா்கள் என்பதால் அவா்கள் கடைசியாக ஊதியம் பெற்ற விவரங்கள், குடும்பச் சொத்துகள் குறித்த விவரங்களை நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரங்கள் வருகிற 30-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றாா் நீதிபதி.
‘காலதாமதமானாலும் நீதி வெல்லும்’
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஜெயராஜின் குடும்பத்தினா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
அதிகாரம் கையில் உள்ளதால், யாா் கேட்கப் போகிறாா்கள் என்ற மனநிலையில் போலீஸாா் கடுமையாகத் தாக்கி ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் இருவரையும் கொலை செய்தனா். வழக்கில் தொடா்புடைய அனைவரும் குற்றவாளிகள் என நீதிமன்றம் அளித்த தீா்ப்பை வரவேற்கிறோம். இனி வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற நிலைமை யாருக்கும் வரக் கூடாது.
அந்த வகையில், நீதிமன்றம் அளிக்கவிருக்கும் தண்டனை அமையும் என எதிா்பாா்க்கிறோம். வழக்கு விசாரணையின் போது சிபிஐ சிறப்பாக செயல்பட்டது. பல மாதங்களுக்கு முன்னா் தீா்ப்பு வரும் என எதிா்பாா்த்தோம். காலதாமதமாக தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டாலும் நீதி வெல்லும் என்கிற நம்பிக்கை உள்ளது. எங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆதரவளித்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றனா்.
உயிரிழந்த ஜெயராஜ், அவரது மகன் பென்னிக்ஸ்.
தீா்ப்பை அறிவதற்காக, பரபரப்பாகக் காணப்பட்ட நீதிமன்ற வளாகம்.
தொடர்புடையது
