மதுரை

மதுரை வடக்கு அதிமுக வேட்பாளர்

மருத்துவா் பா. சரவணன்.

மருத்துவா் பா. சரவணன்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:04 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா் - மருத்துவா் பா. சரவணன்.

வயது - 55

கல்வித் தகுதி - எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி.,

தந்தை - பி. பாண்டியன்.

தாய் - பி. அங்கம்மாள்.

மனைவி- கனிமொழி

மகன்- அம்பரீஷ்குமாா்

மகள்- ரேஷ்மா

கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுக மருத்துவா் அணி இணைச் செயலா்.

பதவி: கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு திருப்பரங்குன்றம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா்.

