சோழவந்தான்: தவெக வெற்றி

சோழவந்தான் (தனி) தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம்.வி.கருப்பையா 63,907 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா்.
தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் 23-ஆம் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் சோழவந்தான் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் ஆ.வெங்கடேசன், அதிமுக சாா்பில் கே.மாணிக்கம், தவெக சாா்பில் எம்.வி.கருப்பையா, நாதக சாா்பில் டி.நாகலெட்சுமி திருமாறன், அஇபுமமுக உள்ளிட்ட கட்சி வேட்பாளா்களும், 6 சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை கீழக்குயில்குடி கிராமத்தில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை (மே 4) நடைபெற்றது. காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்கியது. இதையடுத்து, வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்கியது.
முதல் சுற்றிலிருந்தே தவெக வேட்பாளா் எம்.வி.கருப்பையா, மற்ற வேட்பாளா்களைவிட முன்னிலை வகித்து வந்தாா். மொத்தம் 19 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக - தவெக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வந்தது. பெரும்பாலான சுற்றுகளில் திமுகவைவிட தவெக வேட்பாளா் சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் முன்னிலை வகித்து வந்தாா். இறுதியில் தவெக வேட்பாளா் எம்.வி.கருப்பையா திமுக வேட்பாளரைவிட 2,678 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
சோழவந்தான் தொகுதியில் முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
சோழவந்தான் தொகுதியில் மொத்தம் 1,89,224 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் தவெக வேட்பாளா் எம்.வி.கருப்பையா - 63,907, திமுக வேட்பாளா் ஆ.வெங்கடேசன் - 61,229, அதிமுக வேட்பாளா் கே.மாணிக்கம் - 49,494, நாதக வேட்பாளா் டி.நாகலெட்சுமி திருமாறன் - 10,430 வாக்குகள் பெற்றனா். மேலும், இந்தத் தொகுதியில் நோட்டாவுக்கு 571 வாக்குகளும், 144 வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
