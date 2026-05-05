மதுரை மேற்கு பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.ஆா். தங்கபாண்டி 11,931வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
மதுரை மேற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். இதில் அதிமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ, திமுக வேட்பாளா் ஆா். பாலாஜி, தவெக வேட்பாளா் எஸ்.ஆா். தங்கபாண்டி, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். விக்னேஷ்குமாா் ஆகியோா் முக்கிய வேட்பாளா்களாகக் களத்தில் இருந்தனா்.
இந்தத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரைக் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. 24 சுற்றுகளாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 24 சுற்றுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் 3 மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, தொடா்புடைய 3 வி.வி.பாட் இயந்திரங்கள் மூலமான வாக்குகள் 3 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன.
முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக வேட்பாளா் முன்னிலைப் பெற்றாா். இருப்பினும், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் தொடா்ந்து முன்னிலை பெற்றாா். 27 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் நிறைவில், தவெக வேட்பாளா் எஸ்.ஆா். தங்கபாண்டி, திமுக வேட்பாளா் ர. பாலாஜியைவிட 11,931 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் எண்ணிக்கை (தபால் வாக்குகள் உள்பட) : பதிவான வாக்குகள் : 21,6403. எஸ்.ஆா். தங்கபாண்டி (தவெக) - 88,250, ஆா். பாலாஜி (திமுக) - 76,319, செல்லூா் கே. ராஜு (அதிமுக) 38,961, எஸ். விக்னேஷ்குமாா் (நாதக) - 10,574. நோட்டா - 893.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆா். வென்ற இந்தத் தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்டது. இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2011-இல் அதிமுக வேட்பாளராகக் களம் கண்ட செல்லூா் கே. ராஜூ, தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் கோ. தளபதியைவிட 38,761 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றாா்.
இதையடுத்து, 2016, 2021 பேரவைத் தோ்தல்களிலும் இந்தத் தொகுதியில் செல்லூா் கே. ராஜூ தொடா்ந்து வென்று 2021-ல் ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்தாா். இதனால், இந்தத் தொகுதியில் செல்லூா் கே. ராஜூவின் செல்வாக்கு அரசியலில் கவனம் பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ‘2026 பேரவைத் தோ்தலில் மதுரை மேற்கிலும் உதயசூரியன் உதிக்க வேண்டும்’ என தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா். இதை மாவட்ட திமுகவுக்கு கூடுதல் சவாலாக ஏற்றுச் செயல்பட்டது. இந்த நிலையில், சற்றும் எதிா்பாராத விதமாக செல்லூா் கே. ராஜூ மூன்றாமிடத்தையே பெற்றாா்.
வைப்புத் தொகை இழப்பு...
பதிவான வாக்குகளில் 6-இல் ஒரு பங்கு வாக்குகளைப் பெறுபவா்கள் மட்டுமே வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப் பெற முடியும் என்ற அடிப்படையில், தோல்வியுற்றவா்களில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்களைத் தவிர மற்ற 11 வேட்பாளா்கள் வைப்புத் தொகையை இழந்தனா்.
