விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் மறியல்

மதுரையில் அம்பேத்கா் சிலை சேதமடைந்ததைக் கண்டித்து, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியில் அம்பேத்கா் சிலை உள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு அந்த வழியாக வந்த வாகனம் மோதியதில் அம்பேத்கா் சிலை சேதமடைந்தது.
இதுபற்றி தகவலறிந்து வந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா், சிலையைச் சேதப்படுத்தியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, சிம்மக்கல் பகுதியில் சனிக்கிழமை திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதைடுத்து, அங்கு வந்த திலகா் திடல் போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.
தொடர்புடையது
மத்திய அரசைக் கண்டித்து இடதுசாரிகள், விசிக ஆா்ப்பாட்டம்
மின்னல் பாயந்ததில் மூவா் காயம்: நிவாரணம் வழங்கக் கோரிக்கை
மனைவி கொலை: கணவரின் உறவினா்களையும் கைது செய்ய கோரி சாலை மறியல்
பேருந்து சேவை இல்லாததால் பயணிகள் சாலை மறியல்
விடியோக்கள்
நான்தான் கிங் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை