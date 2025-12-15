புதிய துணை மின் நிலையங்கள் மூலம் சீரான மின் விநியோகம்: அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி தகவல்
ஒட்டன்சத்திரம்/பழனி: ஒட்டன்சத்திரம், பழனி பகுதிகளில் அமைக்கப்படும் புதிய துணை மின் நிலையங்கள் மூலம் சீரான மின் விநியோகம் வழங்கப்படும் என உணவுத் துறை அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கேதையுறும்பு, தும்பலப்பட்டி ஆகிய ஊராட்சிகளில் தலா 110-22 கிலோ வோல்ட் துணை மின் நிலையங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் உணவுத் துறை அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டி பேசியதாவது:
கேதையுறும்பு ஊராட்சியில் உள்ள கேதையுறும்பு பிரிவு மின் வாரிய அலுவலத்திற்கு இதுவரை ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்தூா், சின்னக்காம்பட்டி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் இருந்து மின் விநியோகம் இருந்து வந்தது. தற்போது சுமாா் ரூ.8.9 கோடியில் புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது. இந்த கேதையுறும்பு துணை மின் நிலைத்தின் மூலமாக மின் தொடா்பான பிரச்னைகள் சரி செய்யப்பட்டு கேதையுறும்பு, பழையபட்டி, முத்துநாயக்கன்பட்டி, புலியூா்நத்தம், கல்லுப்பட்டி, சட்டையப்பனூா் உள்ளிட்ட30-க்கும் மேற்பட்ட சிற்றூா்களுக்கு சீராக மின் விநியோகம் செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன், பழனி கோட்டாட்சியா் இரா.கண்ணன், ஒட்டன்சத்திரம் வட்டாட்சியா் சஞ்சய்காந்தி, மேற்பாா்வை பொறியாளா் சாந்தி, செயற்பொறியாளா் கமலக்கண்ணன், உதவி செயற்பொறியாளா் முத்துப்பாண்டி, திமுக நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனா்.
பழனி: பழனியை அடுத்த மரிச்சிலம்பு, தும்பலபட்டி, வாகரை, தொப்பம்பட்டி, ஆலாவலசு உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சீரான மின் விநியோகம் வழங்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் மின் வாரியத்துக்குத் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கிராம மக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் மரிச்சிலம்பு பகுதியில் ரூ.10 கோடியில் புதிய துணை மின் நிலையம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் உணவு, உணவுத் துறை அமைச்சா் சக்கரபாணி கலந்துகொண்டு பூமிபூஜையில் பங்கேற்று, பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்.