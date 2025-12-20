திண்டுக்கல்லுக்கு 100 புதிய பேருந்துகள் தேவை: அமைச்சா்கள் கோரிக்கை
தமிழக முதல்வா் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 100 புதிய பேருந்துகளை தொடங்க போக்குவரத்துக் கழகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சா்கள் இ. பெரியசாமி, அர. சக்கரபாணி ஆகியோா் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் ஜன. 7-ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு வருவதையொட்டி, அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் செ. சரவணன் தலைமை வகித்தாா். மக்களவை உறுப்பினா் இரா. சச்சிதானந்தம் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக அமைச்சா்கள் இ. பெரியசாமி, அர. சக்கரபாணி ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
100 புதிய பேருந்துகள் தேவை: இந்தக் கூட்டத்தின்போது அமைச்சா்கள் பெரியசாமி, சக்கரபாணி ஆகியோா் பேசுகையில், போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் முதல்வா் தொடங்கி வைப்பதற்காக எத்தனை பேருந்துகள் வழங்கப்படும் எனக் கேள்வி எழுப்பினா். அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் கலந்து கொண்ட அலுவலா், 50 பேருந்துகள் வழங்கப்படும் என்றாா். இதை ஏற்க மறுத்த அமைச்சா் சக்கரபாணி, தொகுதிக்கு 10 பேருந்துகள் வீதம் மொத்தம் 70 புதிய பேருந்துகள் வழங்க வேண்டும். பராமரிப்பு செய்யப்பட்ட பழைய பேருந்துகளை வழங்கக் கூடாது என்றாா்.
மதுரையில் மின் கலனுடன் கூடிய தாழ்தள சொகுசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அதுபோன்ற பேருந்துகளை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பாா்க்கவே இல்லை. தொலைதூர பேருந்துகளாக இல்லாமல், நகரப் பேருந்துகளாக மட்டுமே வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக மகளிா் கட்டணமின்றி பயணக்கூடிய வகையிலான புதிய பேருந்துகளை வழங்க வேண்டும் என அமைச்சா் பெரியசாமி வலியுறுத்தினாா்.
நிறைவடையாத அரசு மருத்துவமனைப் பணிகள்: பழனியில் கட்டப்பட்டு வரும் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கான கட்டுமானப் பணிகளில் 80 சதவீதம் மட்டுமே நிறைவடைந்துள்ளது. எனவே, முதல்வரின் வருகைக்கு முன் முடிக்க முடியாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த ஆட்சியா் சரவணன், ரூ.85 கோடி மதிப்பிலான திட்டத்தை முதல்வா் வரும்போது திறந்து வைக்கும் வகையில் விரைந்து முடித்திருக்க வேண்டும் என்றாா்.
ஆத்தூா் மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள் இல்லை: ஆத்தூரில் அரசு மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டும், மருத்துவா்கள், மருத்துவப் பணியாளா்கள் இல்லை. எனவே, அந்த மருத்துவமனைக்கு மருத்துவா்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சா் பெரியசாமி தெரிவித்தாா். இதற்கு பதிலளித்த மருத்துவத் துறை அதிகாரிகள், புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கினால் மட்டுமே மருத்துவா்களை நியமிக்க முடியும். இதற்கான பணிகள் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையினா் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்தனா்.
ரூ.1,013 கோடியையும் வழங்க அறிவுறுத்தல்: தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டத் துறை சாா்பில், முதல்வா் நிகழ்ச்சியின்போது எவ்வளவுத் தொகைக்கான திட்டங்கள் வழங்கப்படும் என அமைச்சா் பெரியசாமி கேள்வி எழுப்பினாா். ரூ.70 கோடிக்கான திட்டங்கள் வழங்கப்படும் என்றும், பிப்ரவரி மாதம் வரையிலான காலகட்டத்துக்கு ரூ.1,013 கோடி இருப்பு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் துறை அலுவலா் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பிப்ரவரி மாதம் வரை காத்திருக்கத் தேவையில்லை என்றும், முதல்வா் விழாவிலேயே ரூ.1,013 கோடிக்கும் திட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என்று அமைச்சா் பெரியசாமி அறிவுறுத்தினாா்.
குடிநீா் பிரச்னை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மழை குறைவாக பெய்திருப்பதால், குடிநீா் பிரச்னை ஏற்படும். இதை எதிா்கொள்ள என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என அமைச்சா் பெரியசாமி கேள்வி எழுப்பினாா். இதற்கு பதிலளிக்க குடிநீா் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் இல்லை. இதையடுத்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், இதுகுறித்து விசாரிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டாா்.
இந்த கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் பெ. செந்தில்குமாா், எஸ். காந்திராஜன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா. ஜெயபாரதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.