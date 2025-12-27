கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசல்: விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரதீப் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் தொடா் விடுமுறை காரணமாக ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் சனிக்கிழமை வருகை தந்தனா். இதனால், கொடைக்கானல் பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து சுற்றுலா இடங்களிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும், பெருமாள் மலையிலிருந்து கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை வரையுள்ள 12 கி.மீ. தொலைவைக் கடப்பதற்கு 4 மணி நேரம் ஆனது. இதனால், சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
மேல்மலைக் கிராமங்களான பூம்பாறை, மன்னவனூா், பூண்டி, கிளாவரை, கூக்கால் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்பட்டது.
கோரிக்கை: தொடா்விடுமுறை நாள்களில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு தேவையான வாகன நிறுத்தம் அமைக்க வேண்டும். கூடுதலாக போக்குவரத்துக் காவலா்களைப் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்னைகளை சரி செய்வதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கொடைக்கானல் பகுதிகளிலுள்ள காவல் நிலையங்களை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரதீப் பாா்வையிட்டு அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: கொடைக்கானல் பகுதிகளில் விடுமுறை நாள்களில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது. சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது வாகனங்களை தங்கும் விடுதிகள், காட்டேஜ்களுக்கு முன் நிறுத்துவதாலும், சாலைகளில் கடைகளின் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வருவதாலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கொடைக்கானல் பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலாகப் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கொடைக்கானல் மேல்மலைக் கிராமங்களில் அதிகரித்து வரும் போதைக் காளான் விற்பனை குறித்து காவலா்கள் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக மாற்றுப் பாதை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.