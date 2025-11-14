கொடைக்கானல் பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா
கொடைக்கானல் பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மேல்மலைக் கிராமமான பூண்டியில் உள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. முன்னதாக பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் வாசிமலை வரவேற்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து கொடைக்கானல் வில்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் தலைமை ஆசிரியா் மாரீஸ் வரவேற்றாா். தொடா்ந்து மாணவ, மாணவிகளின் நடனம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இந்த நிகழ்வில் பெற்றோா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். கொடைக்கானல் செண்பகனூா் புனித சேவியா் ஆரம்பப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் ஜெயசீலன் வரவேற்றாா். இதில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
இந்த விழாக்களில் முன்னாள் பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேரு உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.