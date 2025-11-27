69 சதவீத எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்கள் பூா்த்தி செய்யப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டன
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் விநியோகிக்கப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்களில் 69.42 சதவீத மனுக்கள் பூா்த்தி செய்யப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டதாக ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:
திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலுள்ள 2,124 வாக்குச் சாவடி மையங்களில் உள்ள வாக்காளா்களுக்கு எஸ்.ஐ.ஆா். படிவம் விநியோகிக்கும் பணி கடந்த 4-ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்றது. தற்போது வரை திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் 97.49 சதவீத எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன. பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை திரும்பப் பெறும் பணி டிச.4-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தப் பணியில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள், உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களின் மேற்பாா்வையாளா்கள், தோ்தல் பிரிவு பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
வாக்காளா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்களில் 69.42 சதவீத படிவங்கள் பூா்த்தி செய்து திரும்பப் பெறப்பட்டன. எஞ்சிய படிவங்களை பெறுவதற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
வாக்காளா்கள் இறுதி நாள் வரையில் காத்திருக்காமல் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்களை திரும்ப ஒப்படைத்தால் மட்டுமே வாக்காளா்களின் பெயா், வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறும் என்றாா் அவா்.