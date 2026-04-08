கொடைக்கானலில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு வாக்கு சேகரிப்பு

கொடைக்கானலில் பழனி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக செவ்வாய்க்கிழமை முன்னாள் எம்எல்ஏ வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
பழனி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ரவி மனோகரனுக்கு ஆதரவாக அந்தத் தொகுதியின் முன்னாள் பேரவை உறுப்பினா் வேணுகோபால், கொடைக்கானல் அதிமுக நகரச் செயலா் ஸ்ரீதா் ஆகியோா் தலைமையில் இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் அதிமுக, கூட்டணிக் கட்சியினா் ஈடுபட்டனா். நாயுடுபுரம், பாக்கியபுரம், அப்சா்வேட்டரி, செல்லபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அதிமுக இணைச் செயலா் பிச்சை, பாஜக மாவட்ட மருத்துவ அணி துணைத் தலைவா் மதன், பாமக, அமமுக, ஐஜேகே உள்ளிட்ட பல்வேறு கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
