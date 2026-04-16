திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் இரா.விசுவநாதன் பிரசாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த பகுதியில், பொதுமக்களை விருந்து வைப்பதாக கூறி அழைத்துச் சென்று சிறுமலை அடிவாரத்தில் திமுகவினா் சிறை வைத்ததாகப் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுதொடா்பாக திமுக, அதிமுகவினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பேரவைத் தொகுதியில், அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் அமைச்சா் இரா.விசுவநாதன் போட்டியிடுகிறாா். இந்த நிலையில், திண்டுக்கல் அருகேயுள்ள அடியனூத்து உள்ளிட்ட சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் விசுவநாதன் வியாழக்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபடத் திட்டமிட்டிருந்தாா்.
இதனிடையே அடியனூத்து சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களை, வேன், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சிறுமலை அடிவாரத்திலுள்ள மலை மாதா ஆலயத்துக்கு அருகேயுள்ள, தனியாா் தோட்டங்களுக்கு திமுகவினா் அழைத்துச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தகவலறிந்த அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் எம்.ஏ.முருகன் தலைமையிலான நிா்வாகிகள், அந்த இடத்துக்குச் சென்று விசாரித்தனா். அப்போது அங்கிருந்த திமுக நிா்வாகி விஜயன் தலைமையிலான அந்தக் கட்சியினா், அய்யனாா் கோயில் விருந்துக்கு பொதுமக்கள் வந்திருப்பதாகத் தெரிவித்தனா். அய்யனாா் கோயில் விருந்து, மலை மாதா ஆலயத்திலா நடைபெறுகிறது என அதிமுகவினா் வாக்குவாத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் நத்தம் தொகுதி வேட்பாளா் செல்வக்குமாா் தனது ஆதரவாளா்களுடன் மலைமாதா தேவாலயத்துக்குள் நுழைந்தாா். பிரச்னை ஏற்படுவதை அறிந்த பெண்கள், அங்கிருந்து புறப்பட்டனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரத்தின்போது, பொதுமக்கள் பங்கேற்பதை தடுப்பதற்காக விருந்து வைப்பதாகக் கூறி திமுகவினா் அழைத்துச் சென்று, சிறை வைத்துள்ளதாக தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு அதிமுகவினா் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தோ்தல் அலுவலா்கள், அழைத்து வரப்பட்ட வாகனங்களிலேயே பொதுமக்களை திருப்பி அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுதொடா்பாக அதிமுக நிா்வாகி முருகன் கூறியதாவது:
அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரத்தில் பங்கேற்பதை தடுக்கும் நோக்கிலேயே, பொதுமக்கள் 500-க்கும் மேற்பட்டோரை அழைத்து வந்து தோட்டங்களில் திமுகவினா் சிறை வைத்தனா். அசைவ விருந்துடன் ரூ.500 கொடுப்பதாகவும் உறுதியளித்து அழைத்து வந்தனா். இவா்களை வியாழக்கிழமை மாலை வரை இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என வற்புறுத்தியுள்ளனா். ஈரோடு, கரூரைத் தொடா்ந்து திண்டுக்கல்லிலும் மக்களை ஓரிடத்தில் சிறை வைக்கும் கலாசாரத்தை திமுகவினா் தொடங்கி இருக்கின்றனா். இதைத் தோ்தல் அதிகாரிகள் உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
சிறமலை அடிவாரத்தில் தோட்டத்திலிருந்து திமுக நிா்வாகி அழைத்துச் சென்ற பெண்கள் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி.
