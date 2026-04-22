திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக, திமுக வேட்பாளா்கள் தங்களது பிரசாரத்தை வாகன பேரணியுடன் செவ்வாய்க்கிழமை நிறைவு செய்தனா்.
திண்டுக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சா் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் பேகம்பூா் பகுதியிலிருந்து சாலைப் பேரணியைத் தொடங்கினாா். முகமதியாபுரம், கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், பெரியகடை வீதி, மணிக்கூண்டு, பெரியாா் சிலை, பழனி சாலை, மேற்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகச் சாலை, காந்தி காய்கறிச் சந்தை, ஆா்எஸ். சாலை வழியாக நாகல்நகா் சுற்றுத் திட்டு பகுதியில் இந்தச் சாலைப் பேரணி நிறைவடைந்தது.
அப்போது, திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் பேசியதாவது:
1972-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தோ்தலில் எம்ஜிஆருக்கு வெற்றிக் கனியை பரிசாக திண்டுக்கல் தொகுதி மக்கள் வழங்கினா். அதே வெற்றியை இந்தத் தோ்தலிலும் மக்கள் அளிக்க வேண்டும். கடந்த தோ்தலுக்கு திமுக அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. மீண்டும் வாக்குறுதிகளை அளித்து ஏமாற்ற முயற்சிக்கும் திமுகவை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்றாா் அவா்.
திமுக வேட்பாளா் பெ.செந்தில்குமாா்:
இதேபோல, திமுக வேட்பாளா் பெ.செந்தில்குமாா் திண்டுக்கல் சுற்றுச்சாலையில் சாலைப் பேரணியை தொடங்கினாா். சிலுவத்தூா் சாலை, ஏஎம்சி சாலை, பேருந்து நிலையம், மணிக்கூண்டு, கிழக்கு ரத வீதி, தெற்கு ரத வீதி, பேகம்பூா், மேட்டுப்பட்டி சாலை, சவேரியாா் பாளையம் வழியாக பூதமரத்துப்பட்டியில் தனது பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:
திண்டுக்கல் தொகுதியின் வளா்ச்சிக்காக புதிய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன். திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நேரடி பேருந்து வசதி ஏற்படுத்துவதற்கும், ஊரகப் பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீா் வசதி கிடைப்பதற்கும், போக்குவரத்து இடையூறுகளுக்கு தீா்வு காணவும் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்றாா் அவா்.
