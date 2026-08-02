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திண்டுக்கல்

கொடைக்கானல் புனித சலேத் மாதா தேவாலயத்தின் 160-ஆம் ஆண்டு திருவிழா

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கொடைக்கானல் புனித சலேத் மாதா ஆலயத் திருவிழா - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 11:51 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் புனித சலேத் மாதா தேவாலயத்தின் 160-ஆம் ஆண்டு திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் புனித மேரீஸ் சாலையில் உள்ள புனித சலேத் மாதா தேவாலயத்தின் 160-ஆம் ஆண்டுத் திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கொடி ஊா்வலமானது மூஞ்சிக்கல் திரு இருதய ஆண்டவா் ஆலயத்திலிருந்து புனித சலேத் மாதா கொடி அா்ச்சிக்கப்பட்டு ஜெப வழிபாடு நடத்தி ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

ஊா்வலமானது லாஸ்காட் சாலை, நகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி சாலை, அண்ணா சாலை, கே. சி. எஸ். சாலை, பேருந்து நிலையச் சாலை, கோக்கா்ஸ் வாக் சாலை வழியாக சுமாா் 5. கி. மீ. தொலைவில் புனித மேரீஸ் சாலையில் உள்ள புனித சலேத் மாதா தேவாலயத்தை அடைந்தது.

அங்கு கொடைக்கானல் மறைவட்டார அதிபா் யோ. ஜெயசீலன் தலைமையில் சிறப்புத் திருப்பலி, ஜெப வழிபாடு நடைபெற்றது. பிறகு ஜெப வழிபாடு நடத்தி புனித சலேத் மாதா கொடி புனிதப்படுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பங்கைச் சோ்ந்த அருட்பணியாளா் அ. இருதயராஜ் கொடியேற்றி வைத்தாா்.

இந்த நிகழ்வில், திரு இருதய ஆண்டவா் ஆலயத்தின் உதவி அருட்பணியாளா்கள் ராஜா, டேவிட் பீட்டா்,அருட் சகோதரிகள், நகா்மன்றத் தலைவா் செல்லத்துரை, துணைத் தலைவா் மாயக்கண்ணன், முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் ஸ்ரீதா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

14 நாள்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில், வரும் 14-ஆம் தேதி இரவு புனித சலேத் மாதா தோ் பவனி நடைபெறும். 15-ஆம் தேதி மாதா விண்ணேற்பு நாளை முன்னிட்டு விழா நிறைவு பெறும். விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பங்கு அருட்பணியாளா்கள், விழாக் குழுவினா், இறை மக்கள் உள்ளிட்டோா் செய்து வருகின்றனா்.

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