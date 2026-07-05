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திண்டுக்கல்

தீயில் சிக்கி முதியவா் உயிரிழப்பு

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வத்தலகுண்டு அருகே பழைய பொருள்களில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி முதியவா் உயிரிழந்தாா். 

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு அருகே மேலக்கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் லாசா் (60). இவா் மேலக்கோவில்பட்டி பகுதியில் சாலையோரம் கிடக்கும் பழைய நெகிழிப் பொருள்கள், புட்டிகளை எடுத்து வந்து வீட்டில் வைத்து மொத்தமாக விற்று வந்தாா். மேலும், பழைய துணிகளையும் சேமித்து வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இவரது மனைவி அம்சவள்ளி (55) வெளியில் சென்று இருந்தாராம். அப்போது வீட்டில் வைத்திருந்த பழைய நெகிழிப் பொருள்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தகவலறிந்த வத்தலகுண்டு தீயணைப்புத் துறையினா் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனா். மேலும் பெக்லைன் இயந்திரம் மூலம் தீ விபத்தில் சேதமடைந்த பழைய பொருள்களை அகற்றினா். அப்போது லாசா் தீயில் கருகிய நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்தாா்.

இதுகுறித்து வத்தலகுண்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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