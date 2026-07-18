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திண்டுக்கல்

கோயில் நில முறைகேட்டைக் கண்டித்து பழனியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பேருந்து நிலையம் அருகே கோயிலுக்குச் சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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பழனியில் வெள்ளிக்கிழமை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அந்தக் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் பாலகிருஷ்ணன். உடன் மக்களவை உறுப்பினா் இரா. சச்சிதானந்தம் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 5:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பேருந்து நிலையம் அருகே கோயிலுக்குச் சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு திண்டுக்கல் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் இரா. சச்சிதானந்தம் தலைமை வகித்தாா். மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் ராமலிங்கம், மாவட்டச் செயலா் பிரபாகரன், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ராமசாமி, கமலக்கண்ணன், முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் ராஜமாணிக்கம், நகா்மன்றத் துணைத் தலைவா் கந்தசாமி ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினா் பாலகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, பழனி கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முழக்கமிட்டனா்.

‘உண்மை குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும்’

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் பாலகிருஷ்ணன் கூறியதாவது: பழனி கோயில் நில முறைகேடு விவகாரத்தில் தொடா்புடைய குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கின் விசாரணை நோ்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடைபெற வேண்டும். இந்த முறைகேடுக்குப் பின்னணியில் யாா் யாா் உள்ளனா் என்பதைக் கண்டறிந்து, மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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