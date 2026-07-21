மத்திய கல்வி அமைச்சா் ராஜிநாமா செய்ய மாணவா் அமைப்புகள் வலியுறுத்தல்

மத்திய கல்வி அமைச்சா் ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தி, திண்டுக்கல்லில் இந்திய மாணவா் சங்கம், ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சாா்பில் பேரணி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மணிக்கூண்டு நோக்கி நடைபெற்ற இந்தப் பேரணிக்கு இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் நிருபன், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் முகேஷ் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
பேரணியின் நிறைவாக மணிக்கூண்டு பகுதியில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தியும், உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சோனம் வாங்சுக்கை கைது செய்த தில்லி காவல் துறையின் நடவடிக்கையைக் கண்டித்தும் முழக்கமிட்டனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாத சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் தனபாக்கியம், சிஐடியு மாவட்டத் தலைவா் பாலசந்திர போஸ், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கே.அருள்செல்வன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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