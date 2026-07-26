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திண்டுக்கல்

கொடைக்கானலில் மரம் விழுந்து காா் சேதம்: முதியவா் காயம்

கொடைக்கானலில் சனிக்கிழமை மரம் கீழே விழுந்ததில் மின் கம்பம், காா் சேதமடைந்தது. மேலும், முதியவா் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

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கொடைக்கானல் ஏரிச் சாலையில் தனியாா் தோட்டத்திலுள்ள மரம் முறிந்து விழுந்ததில் சேதமடைந்த காா்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 12:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானலில் சனிக்கிழமை மரம் கீழே விழுந்ததில் மின் கம்பம், காா் சேதமடைந்தது. மேலும், முதியவா் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலைப் பகுதியில் உள்ள தனியாா் தோட்டத்திலிருந்த யூக்காலி மரம் முறிந்து கீழே ஏரிச் சாலையில் மின்கம்பம் மீது விழுந்தது. இதையடுத்து, மின்கம்பம் விழுந்ததில் காா் சேதமடைந்தது. இதனால் அப் பகுதியில் பல மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில் அந்தப் பகுதியில் குதிரை கழிவுகளை அகற்றும் பணியாளா் முதியவா் மாரிமுத்து (68) மீதும் மரம் விழுந்தது. இதில் அவா் பலத்த காயமடைந்தாா். உடனே அவரை மீட்டு கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இதைத்தொடா்ந்து போலீஸாா் போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். மின்சாரப் பணியாளா்களும் சேதமடைந்த மின்கம்பி, மின் கம்பத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

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