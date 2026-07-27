கூம்பூா் அருகே காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 283 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பறிமுதல் செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அடுத்த காசிபாளையம் பகுதியில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சிறப்பு வாகனச் சோதனை நடத்தினா். அப்போது கரூரிலிருந்து திண்டுக்கல் மாா்க்கமாக வந்த பதிவு இல்லாத காரைப் போலீஸாா் வழிமறித்தனா்.
இதையடுத்து, காரை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுநா் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினாா். காரில் சோதனையிட்டபோது, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் 283 கிலோ கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, காருடன் புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், தப்பியோடிய நபா் குறித்து விசாரித்தனா்.
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