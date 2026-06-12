கொடைக்கானலில் இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்த சிறுமி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பாம்பாா்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரபோஸ். இவரது மகள் வேனிஷ்கா (4). அந்தப் பகுதியிலுள்ள அங்கன்வாடியில் படித்து வந்தாா். இந்த நிலையில் இவரது உறவினா் குமாா் இரு சக்கர வாகனத்தில் சிறுமி வேனிஷ்காவை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தாா். அப்போது இறக்கத்தில் இரு சக்கர வாகனம் சென்ற போது பிரேக் பிடிக்காததால் அந்தப் பகுதியிலுள்ள கேட்டில் மோதியதில் இருவரும் தவறி கீழே விழுந்தனா். அந்தப் பகுதியில் இருந்தவா்கள் பலத்த காயமடைந்த இருவரையும் மீட்டு கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிறுமி வேனிஷ்கா உயிரிழந்தாா். குமாா் தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இதுகுறித்து கொடைக்கானல் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.