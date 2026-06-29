திண்டுக்கல் அருகே கஞ்சா விற்ாக 4 பேரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் தனிப் படை போலீஸாா், திண்டுக்கல் அடுத்த நந்தவனப்பட்டி பாறைக்குளம் பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்த 4 பேரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில் திண்டுக்கல் கோவிந்தாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த கு.சிவகணேசன் (20), மேட்டுப்பட்டியைச் சோ்ந்த பெ. சுனில் சூா்யா (21), ம. ஆரோக்கிய கிளிண்டன் (23), காந்திநகரைச் சோ்ந்த கோ. விஜயசங்கா் (24) ஆகியோா் என்பதும், இவா்கள் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, 4 பேரையும் பிடித்த தனிப் படை போலீஸாா், தாடிக்கொம்பு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். இவா்களிடமிருந்து 250 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. 4 போ் மீதும் வழக்குப் பதிந்த தாடிக்கொம்பு போலீஸாா், நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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