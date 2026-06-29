பழனி அருகே காட்டுப்பன்றி மோதியதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பொறியாளா் தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
பழனி அருகே குதிரையாறு அணைப் பகுதியை சோ்ந்தவா் காா்த்திக் (31). பொறியாளா். இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, பெண் குழந்தை ஆகியோா் உள்ளனா். சனிக்கிழமை இரவு காா்த்திக் பணி முடிந்து பாப்பம்பட்டியில் இருந்து குதிரையாறு அணைக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றாா்.
அப்போது அணை மேட்டுக்களம் பகுதியை கடந்து சென்ற போது குறுக்கிட்ட காட்டுப்பன்றி மீது இரு சக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் தவறி கீழே விழுந்து காயமடைந்த காா்த்திக்கை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு பழனி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து பழனி தாலுகா போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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