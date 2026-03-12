கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்கா பராமரிப்பு தொழிலாளா்கள் சங்கம் (ஏ.ஐ.டி.யூ.சி.) சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், ஊட்டியில் அரசு தோட்டக் கலைத் துறை பூங்கா பராமரிப்புப் பணியாளா்களுக்கு ஆதரவாகவும் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்கா பராமரிப்பு தொழிலாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, உணவு இடைவேளையின் போது பிரையண்ட் பூங்கா வளாகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. மாவட்டத் தலைவா் சந்திரமோகன் தலைமை வகித்தாா். கோபுராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் கொடைக்கானல் பகுதி பூங்காவில் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணிபுரியும் தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தம் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மேலும், ஊட்டியில் போராடி வரும் அரசு தோட்டக் கலைத் துறை பூங்கா பராமரிப்பு தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்து, சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டுமென இந்தக் கூட்டத்தில் ஆதரவு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து பிரையண்ட் பூங்கா பராமரிப்பாளா்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுவை தோட்டக் கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சந்திரிகா கவிதாவிடம் அளித்தனா்.
இதில் பிரையண்ட் பூங்கா, அப்சா்வேட்டரி, ரோஜாத் தோட்டம், தாவரவியல் பூங்கா,த ாண்டிக்குடி ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பூங்கா பராமரிப்புப் பணியாளா்கள், ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
உளுந்து சாகுபடி: விவசாயிகளுக்கு பண்ணைப் பள்ளி பயிற்சி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தோட்டக்கலைத் துறை ஊழியா்கள் 380 போ் கைது
கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் மலா்ச் செடிகள் நடவு பணி தொடக்கம்
மிளகாய் சாகுபடியில் இலைப் பேன் தாக்குதல்: தோட்டக் கலைத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...