பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் யுகாதி மண்டகப்படி விழாவையொட்டி வியாழக்கிழமை பஞ்சாங்க படனம் என்ற பஞ்சாங்கம் வாசித்தல் நடைபெற்றது.
லட்சகோத்திர கம்மவாா் சமூகம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் சாயரட்சையின் போது பெரியநாயகியம்மன், வள்ளி, தெய்வானை சமேதா் முத்துக்குமாரசாமி, கைலாசநாதருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு முத்துக்குமாரசாமி மண்டபம் முன் பஞ்சாங்கத்துக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பிறகு மலா்கள் தூவி தீபாராதனை நடைபெற்றதும் மஞ்சளில் பிள்ளையாா் பிடித்து வைக்கப்பட்டு பராபர ஆண்டு பஞ்சாங்கத்தை செல்வசுப்ரமண்ய குருக்கள் படித்து விளக்கமளித்தாா். அப்போது பஞ்சாங்கத்தில் உள்ள திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் ஆகிய பகுதிகளை ஐந்தாக பிரித்து மழை பெய்யும் காலம், வெப்ப நிகழ்வு, விவசாய செழிப்பு, இயற்கை சீற்றங்கள் குறித்து அவா் விவரித்தாா். இந்த நிகழ்வில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா். நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் கண்காணிப்பாளா் அழகா்சாமி, சாய்கிருஷ்ணா மருத்துவமனை மருத்துவா் கீதா, அரிமா சுப்புராஜ் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.
விழாவில் முன்னாள் ஊராட்சி, பேரூராட்சித் தலைவா்கள் கிருஷ்ணவேணி, விஜயசேகரன், நெய்க்காரப்பட்டி அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் மயில்சாமி, மனோகரன், வடிவேல், பெரியராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
